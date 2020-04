Ansteckender Protest

Am bundesweiten Aktionstag des Bündnisses »Seebrücke« sind am Sonntag in mehreren deutschen Städten Menschen mit der Forderung auf die Straße gegangen, die überfüllten Lager auf den griechischen Inseln aufzulösen und die dortigen Flüchtlinge und Migranten in aufnahmebereiten Ländern und Kommunen der EU unterzubringen.

In Frankfurt am Main artikulierten das rund 600 Teilnehmer mit eigenen Schildern und Transparenten, die sie in einer Menschenkette hochhielten. Am Mainufer waren viele orange Shirts und Westen zu sehen, die Symbol der Helfer geworden sind. Beteiligte zeigten sich überrascht, wie lang die Kette wurde: vom Eisernen Steg bis zur Alten Brücke, von der Mainseite der Innenstadt bis über die Brücke hinüber auf die andere Seite des Flusses nach Sachsenhausen. Alle Teilnehmer hatten sich im gebotenen Abstand von jeweils zwei Metern am Mainufer auf zuvor am Boden markierten orangen Punkten aufgestellt. Die Polizei war stark präsent.

Die Absicht der Po...