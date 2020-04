Erinnerung und Vermächtnis

Vor mir liegt ein kleines, vergilbtes Buch. Umschlag und Vorsatzblatt fehlen. Eigenartigerweise beginnt es mit der Seitenzahl fünf. Der Titel ist lapidar: »Bericht des internationalen Lagerkomitees Buchenwald«. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, was es mit den fehlenden vier Seiten auf sich hat. Dort stand ursprünglich das Vorwort. Es war herausgelöst worden. Der Verfasser war in Ungnade gefallen: Zu Unrecht beschuldigt, 1951 von einem sowjetischen Militärgericht als angeblicher Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt und im August 1952 in einem Arbeitslager in Workuta in der Sowjetunion gestorben. Sein Name: Ernst Busse, Metallarbeiter und Kommunist aus Solingen, Lagerältester und Funktionshäftling, sogenannter Kapo, im Krankenbau im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Busse war anonym beschuldigt worden. Es hieß, er habe sich an der Tötung von Häftlingen durch Giftinjektionen beteiligt und sei indirekt für den Tod zweier s...