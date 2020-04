Bescheidenes Einlenken

In die Diskussionen der Ölförderstaaten über das schwächelnde Preisniveau ist offenbar Bewegung gekommen. Eine für den heutigen Montag geplante Videokonferenz der erweiterten Runde der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) wurde kurzerhand auf den 9. April verschoben. Dadurch soll Zeit für weitere interne Verhandlungen gewonnen werden. Bei der Konferenzschaltung sollte es hauptsächlich um einen Kompromiss zwischen Saudi-Arabien und Russland gehen.

Aus dem Kreml kam am Freitag die Nachricht, Präsident Wladimir Putin und Energieminister Alexander Nowak hätten sich darauf verständigt, mit den Saudis über eine koordinierte Fördersenkung um insgesamt 10 Millionen Fass Öl pro Tag (Barrel Per Day, BPD) zu verhandeln. Zuvor hatte Putin am Mittwoch angedeutet, dass Russland auf Fördersteigerungen verzichten werde. Noch Anfang März hatte Moskau angekündigt, die Ölförderung um zunächst 200.000 bis 300.000, später vielleicht sogar um 500.000 BPD anzuheben.

