»Wie früher im Todestrakt«

In den USA weitet sich die Pandemie, ausgelöst durch das neuartige Coronavirus, dramatisch aus. Davon ist auch das Gefängnissystem in Pennsylvania betroffen, wo Mumia Abu-Jamal einsitzt, der seine aktuelle wöchentliche Kolumne nicht übermitteln konnte. Bereits vor zwei Wochen zeichnete sich ab, dass sich der steile Anstieg der Covid-19-Erkrankungszahlen und die deshalb verhängten Besuchsverbote und Kontaktsperren in immer mehr Haftanstalten auf die Kommunikation mit Gefangenen auswirken werden.

Verlässliche Informationen über die Lage der Häftlinge fließen in diesen Tagen nur spärlich. Das Department of Corrections (DOC), die Justizvollzugsbehörde von Pennsylvania, reagierte auf die Pandemie zunächst mit einem Besuchsverbot bis 10. April und der Aufforderung an die Insassen, Abstand zu halten und häufiger die Hände zu waschen. Am 29. März um 22 Uhr (Ortszeit) verhängte John Wetzel, Leiter des DOC, eine landesweite Quarantäne über alle 25 Haftanstalten des...