Beweise gegen Schiffskapitän

Die venezolanische Marine hat am Sonnabend in Caracas Beweise dafür vorgelegt, dass sich das unter portugiesischer Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff »RCGS Resolute« Anfang vergangener Woche ohne Genehmigung in den Hoheitsgewässern des südamerikanischen Landes aufgehalten und das Küstenwachboot »Naiguatá« gezielt mittschiffs gerammt hat. Der Oberkommandierende der Bolivarischen Marine, Admiral Giuseppe Alessandrello, präsentierte im Staatsfernsehen VTV eine Audioaufnahme des Funkverkehrs zwischen beiden Schiffen und ein Video über den Moment der Kollision.

Danach hatte die Wache der bis 2018 unter dem Namen »Hanseatic« für die deutsche Hapag-Lloyd Cruises fahrenden »Resolute« zunächst bestätigt, sich ohne Genehmigung...