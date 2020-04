Die Unbeugsamen

Alles ging ganz schnell Plötzlich knallte die Tür auf Das klang wie eine Explosion und sie standen im Flur mit Sturmmasken und schwarzen Helmen und Handschuhen Nur die Augen waren zu sehen aber sie waren unterschiedslos und hatten uns im Visier ganz unterschiedslos Wer du bist zählt in diesen Momenten nicht Wer sie sind zählt in diesen Momenten auch nicht Es zählt nur wir gegen sie und sie gegen uns Das ist worauf es ankommt Freunde von mir brüllten sie an und beschimpften sie mit Verpisst euch Hau ab du Bullenschwein Sie hingegen waren ganz stumm wie das Eisenstück eines Vorschlaghammers das weit ausholt um mit einem Schwung das Hindernis zu zerstören Wir saßen im Wohnzimmer und hakten uns ein um es ihnen schwer zu machen Ich spürte meinen Puls am Hals und hatte höllische Angst Das war mein erstes Mal und die Genossen sagten mir dass das normal sei Das mit der Angst und so Manche waren schon seit Jahren dabei und hatten immer noch Angst Dann standen sie ...