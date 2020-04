Ende einer Freundschaft?

Am Mittwoch morgen meldete der Whiting-Vorstand Konkurs an. Fünf Tage zuvor hatte der Aufsichtsrat den Chefs der Gesellschaft Extraboni in Höhe von 14,6 Millionen Dollar genehmigt. Whiting ist ein mittelgroßes Ölförderunternehmen in den USA. Verblüfft war niemand, denn der Ölpreis hatte nun schon einen Monat lang unter 30 Dollar je Fass (von je 159 Liter) gelegen.

Einen Tag nach dem Konkursantrag verschickte der Präsident des Landes per Twitter diese schmissig formulierte Botschaft: »Habe gerade mit meinem Freund MBS (Kronprinz Mohammed bin Salman, jW) von Saudi-Arabien telefoniert, der mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen hat, und ich erwarte und hoffe, dass sie um ungefähr zehn Millionen Fass kürzen werden und vielleicht sogar erheblich mehr, was, wie es sich so trifft, für die Öl- und Gasindustrie großartig sein wird.« Sofort zischte der Ölpreis (um 42 Prozent) auf 36,29 Dollar das Fass hoch. Obwohl einige Dementis folgten, lag der Preis auc...