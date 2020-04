»Im Stile rassistischer Cowboys«

Die Bolivarische Republik Venezuela prangert an, dass die Regierung von Donald Trump zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Menschheit der schlimmsten Pandemie gegenübersieht, erneut Angriffe gegen das Volk Venezuelas und seine demokratischen Institutionen richtet. Diese nutzt dazu eine neue Form von Staatsstreich, um auf der Grundlage elender, vulgärer und unhaltbarer Beschuldigungen die Anerkennung zu untergraben, die sich Venezuela im Kampf gegen den Drogenschmuggel erworben hat, was auch verschiedene multilaterale Abkommen zeigen.

Die Politik, gewaltsam einen Regierungswechsel in Venezuela erzwingen zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Im Stile der rassistischen Cowboys des Wilden Westens Belohnungen auszusetzen zeigt nur die Verzweiflung der Elite in Washington und ihre Venezuela-Besessenheit, um so Wahlerfolge im Bundesstaat Florida erzielen zu können.

Die tiefsitzende Frustration des Weißen Hauses ist das Ergebnis des Friedens, der heute in Venezu...