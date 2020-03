Das Mädchen Wadjda

Die zehnjährige Wadjda wünscht sich unbedingt ein grünes Fahrrad, das in einem Spielzeugladen angeboten wird. Doch in Saudi-Arabien gilt das Fahrradfahren als unweiblich; Wadjdas Mutter lässt nicht mit sich reden. Um sich ihren Traum trotzdem zu erfüllen, meldet Wadjda sich in der Schule zu einem Koran-Rezitationswettbewerb an, um sich mit dem ausgesetzten Preis das Fahrrad kaufen zu können. Das ist doch mal clever – die Pfaffen mit ihren eigenen Waffen schlagen. SAR/D/USA/VAE/NL/JOR 2012.

Arte, 20.15 Uhr

Tödliche Exporte: ­Rüstungsmanager vor Gericht

Die Bauarbeiter machen weiter, die Kassiererinnen machen weiter – und die Waffenproduzenten machen auch weiter. Die Doku beleuchtet einen der wichtigsten Gerichtsprozesse um die Exporte deutscher Kriegswaffen. Die Geschäftsführer wurden freigesprochen, eine Sekretärin verurteilt. Nun steht die Revision gegen das Urteil an. Aber wie konnten die Sturmgewehre...