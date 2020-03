Re: Allein gegen das Stahlwerk

Die Giftschleuder von Tarent

Man denkt eher nicht daran, aber es schien einst eine gute Idee zu sein, den italienischen Süden mit subventionierter Schwerindustrie aufzupäppeln. Im süditalienischen Tarent steht deswegen das größte Stahlwerk Europas. Es ist auch eines der schmutzigsten. Seit Jahren leiden die Menschen in Tarent unter den Emissionen. Doch der Widerstand wächst. Bürger demonstrieren, sie sammeln Beweise für die Umweltverschmutzung und kämpfen für ihre Heimat – nachdem sie in ihrem Kampf erst von der in der Region Apulien regierenden Linken, dann von der Fünf-Sterne-Bewegung bitter enttäuscht wurden.

Arte, 19.40 Uhr

Der große Rausch

Das Zeitalter der Imperien

Dreiteilige Serie im Arte-Themenabend: Drogen, Macht und Politik. Heroin und Kokain, erfahren wir, haben in der Weltwirtschaft soviel Gewicht wie E...