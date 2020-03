Gefangenenaufstand beendet

In einem Gefängnis der Großstadt Al-Hasaka im Nordosten Syriens ist es in der Nacht zum Montag zu einem Aufstand von Tausenden gefangenen Anhängern der dschihadistischen Organisation »Islamischer Staat« (IS) gekommen. Es habe sich um einen von langer Hand vom IS vorbereiteten Aufstandsplan mit dem Ziel einer Massenflucht aus dem Gefängnis gehandelt, in dem rund 5.000 IS-Anhänger interniert sind, meldete die kurdische Nachrichtenagentur Firat.

Die Revolte habe mit einem Appell für humanitäre Hilfe begonnen. In einer überbelegten Zelle hätten Häftlinge eine entsprechende Parole auf ein Stück Stoff geschrieben und mit dem Handy aufgenommen und verbreitet. Anschließend hätten die Gefangenen eine Tür und eine marode Innenmauer durchbrochen, weite...