Rubens am Apparat

Niemand hasst die Kunst mehr als die Künstler. Das mag daran liegen, dass die Künstler die Kunst oft genug inständig lieben, insbesondere die eigene. Da kann ihnen die der anderen schon im Weg sein, und da die eigene immer die neue ist, soll die alte weg.

Der Kunsthass der Künstler äußert sich in abfälligen Bemerkungen, in bissigen Manifesten, manchmal sogar in Aktionen. Aber in der gesamten Geschichte dieses Hasses – die Selbstzerstörungsaktionen etwa von Dieter Roth oder Gustav Metzger eingerechnet – findet sich doch keine Polemik, die so komisch, gewalttätig und anregend wäre wie die von George Grosz und John Heartfield gegen den »Kunstlumpen« Oskar Kokoschka (Der Gegner 10–12, April 1920). Etliches, was hier gegen die Kunst vorgebracht wird, geht über den privaten Hass weit hinaus und stellt den Status der Kunst an sich zur Diskussion.

Kapp-Putsch

Weniger komisch als der Fall selbst war, was ihm vorausging, nämlich der Kapp-Putsch. Bekanntlich hatte s...