Oberhaus der Kunst

Franz Fühmann erzählte 1974 Kindern, die zu einer Lesung in die Akademie der Künste der DDR gekommen waren, die Geschichte des Heros Akademos, der ein weiser Berater des Königs Theseus gewesen sei, weil er sich dessen Willen widersetzt und so der Stadt den Frieden gerettet habe. Akademos hatte Kastor und Pollux, die aus Sparta mit einer Heeresmacht vor Athen gezogen kamen, den Ort gezeigt, an dem Theseus ihre Schwester, die von ihm geraubte Helena, verbarg.

Plutarch überliefert die Geschichte etwas anders: Mit seiner Tat hatte Akademos den Athenern zwar den unmittelbaren Krieg um Helena erspart, nicht jedoch die Okkupation der Stadt, während der Menestheus, ein Konkurrent des Theseus, die Gelegenheit ergriff, dem Adel die Macht, die Theseus ihm zugunsten des Volks genommen hatte, wieder zu verschaffen und sich selbst zum Herrscher aufzuschwingen. Staatsgründer Theseus jedoch verließ die Stadt und wurde, erst als Toter zurückkehrend, vom Volk mit Jubel und...