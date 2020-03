In Echtzeit

Gegen den Trend ist das allemal: ein Boxsportmagazin gründen, und dann noch in der Schweiz. Dafür muss man schon szenekundig sein. Um so mehr, wenn die Druckseiten großteils mit eidgenössischem Sportinhalt gefüllt werden sollen. Fürwahr eine »Special-Interest-Zeitschrift«. Genau das hat der Herausgeber Leander Strupler aus Bern vor. Quartalsweise sogar.

»Boxen« steht in großen Lettern auf dem Titelblatt, simpel und prägnant. »Faszinierend wie polarisierend«, so sei die Boxwelt, schreibt der Blattmacher im Editorial der Erstausgabe, die Ende 2019 als Leseprobe gratis vertrieben wurde. Der Schweiz habe ein solches Magazin bislang gefehlt, meint Strupler, nun springe er in die Bresche. Offenbar mit Erfolg, denn im Februar erschien die zweite Ausgabe, diesmal müssen Kunden für die Nummer zahlen – genauer: 16,50 Schwe...