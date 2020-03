Der Mann mit der Mütze

Er revolutionierte das Torwartspiel, stand ein Vierteljahrhundert im Kasten von River Plate Buenos Aires, wo er unter anderem mit Alfredo Di Stéfano und Ángel Labruna zusammenspielte. Lew Jaschin verehrte ihn und schenkte ihm seine Handschuhe. Er war der beste südamerikanische Torwart des 20. Jahrhunderts und einer der besten der Fußballgeschichte. Freitag morgen verstarb in der Klinik Zabala in Buenos Aires Amadeo Raúl Carrizo Larretape, eine der letzten echten Fußballikonen Lateinamerikas. Zehn Tage zuvor war der 93jährige dort am Rücken operiert worden.

Anfang 1945 hatte der 18jährige in seinem Heimatort Rufino, Provinz Santa Fe, den Nachtzug nach Buenos Aires genommen, 15 Stunden, im Handgepäck ein Empfehlungsschreiben von Héctor Berra, der bei der Olympiade 1932 in Los Angeles den 7. Platz im Weitsprung belegt hatte und zusammen mit Amadeos Vater bei der Eisenbahn malochte. Carrizo wurde genommen. Schon wenig später debütierte er im Kasten von River ...