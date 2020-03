Männer, die auf Wände starren

In Bayern herrscht der Katastrophenfall, doch noch sind nicht alle Gaststätten geschlossen. Wir hätten da eine Empfehlung. (jW)

Sie sollten es gleich zu Beginn wissen, bevor Sie weiterlesen: Die hier in Rede stehende Speisegaststätte Tambosi am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bamberg ist nicht zeitgemäß! Die Bewertungen im zeitgemäßen Internet lauten etwa »Absolut nicht empfehlenswert« (margitmaus1), »Niemals wieder« (Heinz O), »Schlecht, schlechter, Tambosi« (bastiwa). Und tatsächlich: Volkswirtschaftlich betrachtet ist die Gaststätte samt seiner trotzdem noch erfreulich zahlreichen Stammgäste ­völlig nutzlos. Man wird wohl auch konstatieren müssen, dass sich in kaum einen dieser Gäste jemand auf Parship verlieben würde: einsame Rentner, ­Altedamenkränzchen und ungewaschen aussehende Freaks, die ungewasch...