Rotkehlchen, gute Reise

Warum, fragt Wiglaf Droste im Gedichtband »Tisch und Bett«, an dem er bis kurz vor seinem Tod im vergangenen Mai gearbeitet hat, stellen viele Deutsche immer wieder Asylsuchende als Ursache ökonomischer Problemlagen hin, nehmen aber Wirtschaftsvertreter, die lauter gute Gründe wissen, keinen angemessenen Lohn für Arbeit zu zahlen und somit reale Existenznöte verantworten, niemals in den Blick? So doof, auf der Hand liegende ökonomische Zusammenhänge bzw. Klassenverhältnisse nicht zu erkennen, kann eigentlich keiner sein, folgert der Dichter, also wird hinter besagter Einstellung blanker Rassismus stecken, der sich die Realität auf Teufel komm raus zurechtbiegt. Solche Einlassungen entsprechen der Erwartung des Publikums an einen Autor, den Deutschlands grauenerregende Geschichte und Gegenwart immer umgetrieben haben. Man kann seine Texte als Hinweise eines Ethnologen lesen, den die deutsche Mehrheitsgesellschaft dringend benötigt, will sie sich und ihre m...