Beschäftigte zahlen

In dieser Krise seien »solidarische Lösungen« gefragt. So begründete IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag die kurz zuvor in Nordrhein-Westfalen erzielte Tarifvereinbarung. Gemeint ist allerdings nicht der Zusammenhalt der abhängig Beschäftigten, die ihre Interessen gegenüber Unternehmern und Regierung gemeinsam und solidarisch vertreten. Vielmehr spricht der Sozialdemokrat Hofmann von der »Solidarität« zwischen Beschäftigten und Konzernen.

Das erinnert an die Gewerkschaftsparole zum vorherigen Wirtschaftseinbruch: »Gemeinsam durch die Krise!« Der infolge der 2008 einsetzenden globalen Krise mit den Unternehmerverbänden geschlossene Krisenpakt habe »dafür gesorgt, dass es keine Entlassungen gegeben hat«, behauptete der IG-Metall-Verhandlungsführer in NRW, Knut Giesler – eine klare Beschönigung, denn damals haben durchaus Tausende Beschäftigte ihren Job verloren. Allerdings traf es vor allem Leih...