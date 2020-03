Das zerbrochene Genie

Es klingt alles nach einem stillen Tod. Oder war es verschwiegener Mord? Auf jeden Fall herrschte Einverständnis. In der Mitwelt, die ihn, ohne Einspruch, im Turm ließ; in der Nachwelt, die ihm allerlei andichtete. Inzwischen sind seine Idyllen, ohne Naturschutzsiegel, verwelkt; sind seine vaterländischen Hymnen im Marschgepäck der in den Weltkriegen verschlissenen deutschen Soldaten vermodert. Und sein Freiheitspathos, das den fernen Klang griechischer Freiheitskämpfe mit schwäbischer Seele suchte, ist verklungen.

Überhaupt ja wusste man schon zu seiner Zeit nicht so recht, wohin mit ihm. Man einigte sich auf das Bild des »feinen, stillen Nebenpoeten« im Schatten der grellen Sonne der Weimarer Klassiker Goethe und Schiller. »Diese Leutchen …«, höhnte Schiller von olympischer Höhe aus gegen ihn und Jean Paul. Zu den »Romantikern« aber zählte er auch nicht, obwohl die ihn anschwärmten. Allein: Deren spätere Rückkehr in den bergenden Schoß der römisch-katho...