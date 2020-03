Anzug gegen Jogginghose

Die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz, den protofaschistischen »Flügel« der AfD als »rechtsextreme Bestrebung« einzustufen, hat den zuletzt etwas zur Ruhe gekommenen Kampf um die politische Hegemonie in der Partei neu entfacht. Mehrere Spitzenfunktionäre westdeutscher AfD-Landesverbände haben den Bundesvorstand der AfD aufgefordert, gegen den »Flügel« bzw. seine Sprecher vorzugehen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der nordrhein-westfälische AfD-Landesvorstand drängt sogar auf eine notfalls erzwungene Auflösung der organisierten Strömung, um »wieder Ruhe in unsere Partei einkehren zu lassen und die bereits begonnene Austrittswelle zu stoppen«.

So steht es in einem Brief, den der NRW-Landeschef Rüdiger Lucassen am Mittwoch an die beiden Bundessprecher, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla, schickte. Darin wird verlangt, dass die Parteispitze Veranstaltungen, Auftritte und andere Zusammenkünfte von AfD-Mitgliedern unter der Bezeichnung »Flügel« ver...