Ein peinlicher Überläufer

Um das Amt des künftigen OAS-Generalsekretärs bewirbt sich neben dem derzeitigen Amtsinhaber Luis Almagro nur noch die frühere Außen- und Verteidigungsministerin Ecuadors, María Fernanda Espinosa. Der Botschafter Perus in den USA, Hugo de Zela, hatte seine Kandidatur am Dienstag widerrufen, da er von anderen Mitgliedsstaaten keine Unterstützung zugesagt bekommen hatte. Der Rückzug von Hugo de Zela verbessert die Chancen von Almagro, der nunmehr vor seiner linksliberalen Konkurrentin Espinosa als Favorit in die Wahl geht.

Der 2015 noch mit den Stimmen der Mitgliedsländer des linken Regionalbündnisses ALBA zum Generalsekretär gewählte Almagro, der bis dahin Außenminister Uruguays im Kabinett des linken Präsidenten José Mujica (2010–2015) gewesen war, ist ein Überläufer. Noch im November 2014 hatte er in Havanna davon geschwärmt, »wie groß dieses Land Kuba« sei und »wieviel ihm der Rest der Welt...