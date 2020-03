Nach innen liberal, nach außen knallhart

Benjamin Netanjahu ist seit dem 31. März 2009 in ununterbrochener Folge israelischer Regierungschef. Zuvor war er schon einmal von 1996 bis 1999 Premierminister gewesen. Seit Sonntag aber ist der stärkste Konkurrent des mittlerweile 70jährigen, nämlich Benjamin »Benny« Gantz, mit der Regierungsbildung beauftragt.

Der zehn Jahre Jüngere war von Februar 2011 bis Februar 2015 Chef des Generalstabs der israelischen Streitkräfte. Für das Amt empfohlen hatte ihn der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak. Nach seinem Rückzug in den Ruhestand musste Gantz, wie in Israel vorgeschrieben, drei Jahre in eine Art politische Quarantäne. Nach deren Ablauf kündigte er seine Absicht an, eine Partei zu gründen. Am 26. Dezember 2018 löste sich aufgrund einer ausweglos erscheinenden Regierungskrise die Knesset auf, um den Weg zu vorgezogenen Neuwahlen im April 2019 freizugeben. Am nächsten Tag ließ sich die Partei von Gantz unter dem hebräischen Namen Chosen Lejisrael (W...