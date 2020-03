Abbruchstimmung

Als erste Spielklasse wurde vom DFB am vergangenen Mittwoch der Spielbetrieb in der institutionalisierten fußballerischen Drittklassigkeit ausgesetzt. Regional gegliederte Amateurligen bis hinunter zur Kreisklasse sowie die höchsten beiden Etagen des Fußballbetriebs folgten erst in den Tagen darauf. Ökonomisch tut das besonders weh: Für die Drittligavereine sind die Zuschauereinnahmen noch ungleich wichtiger, als für die Bundes- oder Bezirksligaklubs.

Ob die Fußballsaison überhaupt fortgesetzt werden kann, wurde seither von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Vor den für den gestrigen Montag angesetzten DFB-Beratungen zu dieser Frage preschte am Sonntag Drittligist Hallescher FC vor: »Wir sehen zum Abbruch der Saison in der dritten Liga keine Alternative. Mit einer ständigen Vertagung der Entscheidung um jeweils z...