Schlechte Erfahrungen

Gerade hat die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie zur »Transformation« der ostdeutschen Automobilindustrie präsentiert, da dürften einige Befunde von der Realität schon wieder überholt sein. So könnte zum Beispiel die Aussage, wonach die Mehrheit der Beschäftigten in den untersuchten Regionen Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt und Thüringen weniger starke Arbeitsplatzverluste befürchten als im Bundesdurchschnitt, im Zuge des durch die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigten Wirtschaftseinbruchs heute anders beantwortet werden als zum Zeitpunkt der Befragung zwischen Oktober 2018 und Mai 2019. Dennoch stecken in der von Wissenschaftlern aus Jena und Bremen erstellten Studie eine Vielzahl von Erkenntnissen, die sich die Gewerkschaften genauer anschauen sollten.

Der Umbau der ostdeutschen Automobilindustrie unterscheide sich in den grundlegenden Trends wenig von der bundesweiten Entwicklung. Es gebe jedoch spezifische Besonderheiten, v...