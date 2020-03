Abziehbildchen des Tages: Hans-Joachim Watzke

Kumpel dürfen ihn mutmaßlich »Aki« rufen. Richtig heißt er Hans-Joachim Watzke. Der ist Geschäftsführer der börsennotierten Borussia Dortmund GmbH und Co. KG auf Aktien. Genau genommen seit 2005. Einer mit Einfluss also im Milliardenpoker des Fußballbusiness.

Watzke hatte in den zurückliegenden Tagen einige coronabedingte Gastauftritte. Wie am Sonntag abend in der »ARD-Sportschau« bei Jessy Wellmer. Watzke war wohl da, um auf seine Art klare Kante zu zeigen: »Wir müssen alles immer unter der Prämisse machen«, raunte er in Großaufnahme im Studio, »irgendwann zur Normalität...