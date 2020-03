Reiche Armut

In diesen Tagen erscheint Heft 198 der Zeitschrift Prokla mit dem Schwerpunkt »Globale Stoffströme und internationale Arbeitsteilung«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autoren und Verlag sowie redaktionell gekürzt den titelgleichen Aufsatz von Jakob Graf, Anna Landherr, Janina Puder, Hans Rackwitz, Tilman Reitz, Benjamin Seyd, Johanna Sittel und Anne Tittor. (jW)

Einst war es die profitable Ausbeutung von Rohstoffen wie Baumwolle, Zucker oder Kautschuk, die den kolonialen Warenhandel rund um die Welt prägten. Heute sind verschiedenste Produkte, Dienstleistungen und Handelsrouten hinzugekommen und haben sämtliche geographischen Räume in eine globale kapitalistische Ökonomie integriert. Doch in dieser globalisierten Wirtschaft spielen längst nicht alle Länder die gleiche Rolle. Die in den 1960er Jahren in Lateinamerika entstandene Debatte um den Begriff der Abhängigkeit beleuchtete asymmetrische Produktions- und Handelsbeziehungen...