Es ist wach

»Traditional Techniques« ist die zweite Platte innerhalb kurzer Zeit, die der Überslacker Stephen Malkmus in einem Schub von Hyperaktivität ohne seine übliche Begleitband, die Jicks, aufgenommen hat. Die Jickslosigkeit verleiht ihm eine größere stilistische Freiheit, die er gut zu nutzen weiß. Nach den elek­tronischen Experimenten von »Groove Denied« jetzt also Folk. Darin sollte man freilich keine inhaltliche Bedeutungsverschiebung sehen. Der Folk funktioniert hier wie die Elektronik da: als ein Erkunden einer für Malkmus ungewohnten Produktionsform, als von Interesse geleiteter Versuch, sich anderen Bedingungen auszusetzen. Wenn Folk allgemein als Chiffre für »das Echte« verstanden wird, Elektronik für »das Artifizielle«, könnte es angesichts von »Traditional Techniques« sogar geistig schwerfälligeren Hörern dämmern, dass das eine so echt oder so künstlich ist wie das andere.

Folk steht hier nicht fürs »einfache Leben«. »Traditional Techniques« funktion...