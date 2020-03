Fröhlich durch Frankreich

Mitten in der Nacht fiel Maximilian Schachmann erschöpft ins Bett. Erst hatte sich der 26jährige mit einem Start-Ziel-Sieg den obersten Podestplatz bei Paris–Nizza (8. bis 14. März) erkämpft, dann folgte der körperlichen Strapaze eine zehnstündige Autofahrt in seine Wahlheimat am Bodensee. »Einfach nur grandios«, fand der geschaffte Berliner im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst (sid) den bisher wichtigsten Erfolg in seiner Karriere: »Das war für mich ein richtig großer Schritt.« Der Radprofi aus dem Team Bora-hansgrohe lag im Ziel vollkommen ausgepumpt auf dem Asphalt, nachdem im 16-Kilometer-Anstieg nach Valdeblore La Colmiane alle Attacken der Konkurrenz erfolgreich pariert und 18 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Tiesj Benoot (Sunweb) übrig geblieben waren. Auf der Schmerzskala seien die finalen Anstrengungen »eine glatte Zehn« gewesen, erzählte Schachmann, »die Beine machen zu, die Muskeln machen z...