Große Depression

Der Historiker Siegfried Prokop hat viel zu sagen. Unermüdlich durchforstet er zeitgeschichtliche Quellen. Der völlig einseitige und immer zumindest arrogante Umgang mit der DDR beschäftigt ihn besonders. Viele seiner Bücher haben zu einem differenzierten Blick auf den anderen deutschen Staat beigetragen.

Prokop, der am 22. Februar seinen 80. Geburtstag feierte, hat nun einen voluminösen Erinnerungsband vorgelegt. Darin rekapituliert er wichtige Stationen und Weichenstellungen. Geboren in einem Dorf in Nordböhmen, wuchs er nach der Umsiedlung ab 1946 in Mecklenburg auf. Nach dem Abitur in Neubrandenburg studierte Prokop Geschichte und Germanistik an der Humboldt-Universität in Berlin und in Leningrad. Die HU, an der er später zur Zeitgeschichte forschte und lehrte, blieb, unterbrochen von Gastprofessuren in Paris (1987), Moskau (1988) und Montreal (1991) bis 1996 sein Wirkungsfeld, obwohl auch er, wie andere DDR-Hochschullehrerinnen und -lehrer, sofort »a...