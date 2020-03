Pandemiebekämpferin des Tages: A. Kramp-Karrenbauer

Das war ja zu erwarten: Die Coronaviruskrise muss als neueste Begründung dafür herhalten, die Bundeswehr im Inland einzusetzen. Doch wie sollen sich die Herren Soldaten nützlich machen, während allen anderen Menschen empfohlen wird, zu Hause zu bleiben? Sandsäcke vor Seniorenheime stapeln? Oder als wandelnde Virenschleudern – immerhin sind offiziell schon 18 Bundeswehr-Angehörige infiziert – Passanten Fieberthermometer an den Kopf halten? Annegret Kramp-Karrenbauer weiß das auch nicht so recht, Hauptsache erst mal den Marschbefehl an die Virenfront erteilen. Für »was...