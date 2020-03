Rechter Protest

In Kiew haben am Sonnabend einige tausend militante Nationalisten gegen Präsident Wolodimir Selenskij demonstriert. Trotz eines auch in der Ukraine verhängten Versammlungsverbots wegen der Coronaviruspandemie marschierten sie quer durch die Innenstadt zur Präsidialverwaltung. Ein Redner aus den Reihen des faschistischen Bataillons »Asow« erklärte, die »Veteranen« seien die »Herren der Straße«. Ein Transparent verkündete stolz: »Wir schießen seit 2014«. Hauptforderungen waren der Rücktritt des Präsidenten und die »Freilassung aller politischen Gefangenen«, konkret zweier Nationalisten, die des Mordes an dem Journalisten Pawel Scheremet 2016 verdächtig sind. Eine zweite Demonstration am Samstag abend endete vor dem Gebäude der russischen Botschaft, das aus der Menge mit selbstgebauten Raketen und Feuerwerkskörpern beschossen wurde. Die Polizei beschränkte sich darauf, einen Sturm auf das Botschaftsgelände zu verhindern.

