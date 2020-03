Soldaten an der Frittenbude

Der Bund leistet sich drei Geheimdienste: Für das Ausland den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst und den Militärischen Abschirmdienst (MAD), seit 2017 Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst. Verfassungsschutz und MAD sollen, so heißt es, »Extremisten« in der Gesellschaft bzw. innerhalb der Bundeswehr aufspüren. Beide haben ihren Sitz in Köln.

Hier, im Stadtteil Raderthal, liegt die Konrad-Adenauer-Kaserne. Der MAD nutzt mehrere Gebäude in dem Komplex. Ob die Anwohner hier wissen, dass der Militärgeheimdienst seinen Sitz um die Ecke hat? »Das wusste ich bis dato nicht«, sagt sogar die Kassiererin an der benachbarten Tankstelle.

In der Konrad-Adenauer-Kaserne befinden sich neben dem MAD noch das 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigende Amt für Heeresentwicklung, das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, ein Sanitätszentrum und eine Außenstelle des Bundessprachenamts. Wie viele Personen in...