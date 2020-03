Druck auf Iran wächst weiter

Ohne Überraschungen ist am Freitag eine fünftägige Sitzung des »Board of Governors« der Internationalen Agentur für Atomenergie (englisch: IAEA) in Wien zu Ende gegangen. In dem Gremium sind 35 Staaten vertreten, von denen einige ständige Mitglieder sind, während die übrigen alle zwei Jahre neu bestimmt werden. Es war die erste ordentliche Tagung des Gouverneursrates 2020.

Erwartungsgemäß stand der Streit um das iranische Atomprogramm auch diesmal wieder, wie schon seit 17 Jahren, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der seit Dezember 2019 im Amt befindliche Generaldirektor Rafael Grossi hatte sechs Tage vor der Sitzung zwei Papiere verbreitet. Neben dem routinemäßigen Bericht zur Überwachung des iranischen Atomprogramms, der alle drei Monate erstellt wird, gab es eine gesonderte Darstellung zu einem neuen Streitthema: Die IAEA wirft dem Iran vor, er komme seiner Verpflichtung zur Kooperation mit der Agentur nicht ausreichend nach.

Konkret geht es dabei um ...