Nur relativ sicher

Am Mittwoch hat »Reach Out«, die Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, ihre Zahlen über rechte Gewalttaten vorgestellt. Obwohl Berlin gerne als »liberale« Metropole verkauft wird, wurde 2019 erneut ein Rekord an von Rassisten und anderen extremen Rechten begangenen Straftaten dokumentiert. So seien die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um satte 26 Prozent auf nunmehr 390 Taten im Jahr 2019 angestiegen. Dabei seien laut »Reach Out« »mindestens 509 Menschen verletzt und bedroht« worden, darunter sogar 32 Kinder und 31 Jugendliche. Außerdem hätten 14 Kinder miterleben müssen, wie ihre Eltern oder Freundinnen und Freunde geschlagen, bespuckt und gedemütigt worden seien.

Mit 219 – und somit mehr als 55 Prozent der Vorfälle – sei die übergroße Mehrheit der Straftaten rassistisch motiviert gewesen (2018: 167 von 309). Dem folgen 105 Straftaten, die sich gegen Lesben, Schwule, Trans- und Bisexuelle richteten. Vorfälle...