Kein systematischer Kindesentzug

So sehr es sich einige gewünscht haben mögen: Den behaupteten »Raub« neugeborener Kinder konnte der DDR bisher niemand nachweisen. Der Wissenschaftler Florian Steger sprach nach seiner Studie von einem »harten Befund«. Viele seien nun wohl enttäuscht, sagte er am Mittwoch gegenüber dem MDR. »Aber als objektiver Wissenschaftler muss ich auch sagen: Es gelten immer die gleichen Regeln, und wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts«, so Steger. Er reagierte damit auf Kritik der »Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR«. Deren Vorsitzender Andreas Laake, der sich im Interview mit dem Rundfunksender über Hilfsangebote der CDU/CSU-Bundestagsfraktion freute, hatte Stegers Quellen angezweifelt.

In dem Interview fiel erneut eine nie nachgewiesene Zahl: Man gehe von 7.200 »Zwangsadoptionen« aus. Unter diesem Kampfbegriff wurden ...