Alte Schule, neue Schule

Bei der Einschätzung von Runningback Derrick Henry von den Tennessee Titans liegen die »neue« und die »alte« National Football League (NFL) weit auseinander. Der Vertrag des 26jährigen läuft aus, was ihn zu einem sogenannten Free Agent macht, zu einem Spieler, der seinen neuen Arbeitgeber frei wählen kann. Die Frage ist: Wieviel Geld sollte ein Team in Henry investieren? Betrachtet man seine Leistungen in den jüngsten Playoffs, wo Henry mitverantwortlich dafür war, dass die Titans überraschend in das Conference Finale einziehen konnten, könnte die Antwort lauten: sehr viel.

So tönt es zumindest aus dem Lager der »alten« NFL, wo die Position des Runningback und das Laufspiel allgemein noch hochgeschätzt werden. Modernere Statistiken spre...