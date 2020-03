Koalition in der Krise

Der Umgang mit den zwei größte Krisen, die zur Zeit Europa beschäftigen, die Coronavirusepidemie und die gnadenlose Abschottung an der EU-Außengrenze, zeigt in Spanien einmal mehr wie die Koalitionsregierung aus sozialdemokratischer PSOE und der linken Unidas Podemos (UP) tickt. Das Virus hat sich auch hier sehr schnell ausgebreitet. Bis Mittwoch nachmittag wurden 2.109 Fälle registriert, 47 Menschen sind gestorben. Seit Montag sind alle Schulen, Kindergärten und Universitäten der Region Madrid und in kleineren Städten, die betroffen sind, geschlossen.

Die Entscheidung zur Schließung kam von der in der Region Madrid regierenden rechten Volkspartei PP. Sie nutzte die Krankheit, um dem PSOE vorzuwerfen, nicht konsequent genug gegen die Ausbreitung des Virus vorgegangen zu sein. Damit versucht der PP Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, die durch zahlreiche Korruptionsfälle verloren gegangen ist. Wie die Onlinezeitung El Diario am Dienstag berichtete, versuchte...