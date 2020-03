Profit geht vor Patientenschutz

Insolvenz, Stellenabbau, Schließung: Trotz Coronaepidemie stampfen zwei Klinikbetreiber an drei Standorten in Sachsen-Anhalt die medizinische Versorgung ein. Wie der MDR am Mittwoch berichtete, will die private Stiftung SRH Holding in Zeitz und Naumburg (Burgenlandkreis) 100 Beschäftigte aus den Bereichen Verwaltung und Therapie entlassen. Die damals noch kommunalen Einrichtungen hatten im Herbst 2019 Insolvenz angemeldet, die SRH übernahm sie im Januar. In Havelberg kämpft unterdessen die Belegschaft des Krankenhauses gegen Schließungspläne des Betreibers KMG Kliniken SE.

Bernd Becker, Landesbezirksfachbereichsleiter für »Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen« der Gewerkschaft Verdi habe von den Kündigungsplänen der SRH im Burgenlandkreis »heute morgen aus den Nachrichten erfahren«, sagte er auf jW-Anfrage. Die Probleme, die zur Insolvenz der Häuser führten, kennt er aber seit langem. Das Gesundheitssystem mit seinen Fallpauschalen sei maßge...