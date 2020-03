Gott in Boca

Einen wunderschönen guten Morgen! Wochenlang wurde in Argentinien über kein anderes Thema geredet als dieses: die offizielle Rückkehr von »Gott« Diego Armando Maradona auf den heiligen Rasen der Bombonera, Stadion der Boca Juniors, das im Arbeiterviertel La Boca an der südöstlichen Grenze der Hauptstadt liegt. Am Sonnabend, dem letzten Spieltag der Superliga (SAF), war es endlich so weit. Maradona kam als Trainer von Gimnasia y Esgrima aus der Hauptstadt der bevölkerungsreichsten Provinz Buenos Aires, La Plata, und musste unbedingt punkten im Kampf um den Klassenverbleib. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für Maradonas junge Wilde, die neben Vélez Sarsfield derzeit den interessantesten Fußball in Argentinien bieten, denn Boca war maximal motiviert: Erstmals seit 16 Jahren kämpfte man am letzten Spieltag wieder mit Erzrivale River Plate um den Titel. Marcelo Gallardos River trat im Nordwesten der Republik bei Atlético Tucumán an und hatte es mit seinem Ein...