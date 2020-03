Keine Differenzen

Zum ersten Mal in Hamburgs Geschichte eine »rot-schwarze« Regierung? Oder weiter mit der »rot-grünen« Variante? Gut zwei Wochen nach der Wahl zur Bürgerschaft sollte am Dienstag die Entscheidung darüber fallen, wie es an der Elbe politisch weitergehen soll. Der Landesvorstand der SPD, die bei der Wahl mit 39,2 Prozent der Stimmen stärkste Partei geworden war, wollte am Abend, nach jW-Redaktionsschluss, zu Beratungen zusammenkommen und entscheiden, ob man mit der CDU oder Bündnis 90/Die Grünen in Koalitionsgespräche eintritt. »Ich gehe fest davon aus, dass bei dieser Sitzung eine Entscheidung über diese Frage fallen wird«, erklärte SPD-Landesgeschäftsführer Lars Balcke am Dienstag gegenüber jW.

Eine Neuauflage der Koalition aus SPD und Grünen, die seit 2015 die Hansestadt regiert, gilt in Hamburg als das wahrscheinlichste Szenario. Die beiden Parteien haben ohne größere Reibungen zusammengearbeitet – auch deshalb, weil sie sich in Hamburg in puncto »Wirtsc...