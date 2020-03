Die zweitschönste Sache

In der Dritten Liga kam es am Samstag beinahe zum Spielabbruch in der Partie Carl Zeiss Jena gegen 1860 München. Der Schiedsrichter hat’s aber auch nicht leicht, muss er nicht nur ein Spiel leiten, sondern gleichzeitig des Lesens, Verstehens und Einordnens von Schmähbannern mächtig sein, meist mit ohne Jurastudium. Laut Wissenschaft soll die Fehlerquote beim Multitasking immens sein.

Allein diese Banner: mal mehr, mal weniger deutlich geschrieben, gereimt, ungereimt. Und dann flattern sie auch noch im Wind, liebe Ultras! Muss der Schiri alles wörtlich nehmen, oder darf er es auch mal metaphorisch auf sich wirken lassen? Viele der Banner der letzten zwei Wochen schlugen ja im übertragenen Sinne vor, der DFB solle es sich gefälligst selbst besorgen. Darüber muss man sich freilich kaum Sorgen machen, auch ohne Not gibt es immer ein...