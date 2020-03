Milliarden für die Bahn

Der Stadtstaat Singapur will in den nächsten zehn Jahren insgesamt 60 Milliarden Singapur-Dollar (38 Milliarden Euro) in den Ausbau seines Eisenbahnnetzes stecken. Das hat Khaw Boon Wan, Minister für Verkehr und die Koordinierung der Infrastruktur, vergangene Woche bei einer Ausschusssitzung im Transportministerium angekündigt. Bis zum Ende der 2020er Jahre soll das Streckennetz von derzeit 230 auf insgesamt 360 Kilometer ausgebaut werden. Zugleich ist geplant, parallel die bestehenden Verbindungen auf den modernsten Stand zu bringen. Damit soll auch die Störanfälligkeit deutlich verringert werden.

Diese sorgte in jüngerer Vergangenheit in dem eigentlich gut eingespielten Schienensystem für Negativschlagzeilen, etwa als 2017 ein Tunnel zeitweise geflutet und die wichtige Nord-Süd-Strecke so gleich für 20 Stunden durchgehend unterbrochen war. Für das in jeglicher Hinsicht straff organisierte Singapur war eine Störung dieser Größenordnung durchaus eine Kata...