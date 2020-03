Verpuffte Reform

Die vor rund sieben Monaten in Kraft getretene BAföG-Reform der Bundesregierung hat offenbar nicht die beschworene »Trendumkehr« bei den Förderungen eingeleitet. Nach aktuellen Daten aus dem Land Berlin ist die Zahl der Antragsteller in der Hauptstadt auch mit der jüngsten Novelle des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) weiterhin rückläufig. Verglichen mit den jeweiligen Vorjahresmonaten nahmen von August 2019 bis Januar 2020 zwischen fünf und sieben Prozent weniger Studierende die staatliche Ausbildungshilfe in Anspruch. Nicht anders verhält es sich bei den Schülern. Dass dies dem Bundestrend entsprechen dürfte, legt eine andere Statistik nahe. Demnach wurden von den fürs BAföG veranschlagten Bundesgeldern lediglich zwei Drittel ausgegeben. Oppositionsparteien und Bildungsverbände fordern unisono rasche Nachbesserungen.

»Erst knausert die Regierung, und dann bleibt sie auch noch auf ihren Haushaltsmitteln sitzen«, monierte am Montag der Vizevorsi...