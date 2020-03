»Die Leute wollten gar nichts mehr von uns«

Beim Landesparteitag der Brandenburger Linkspartei im Dezember waren selbstkritische Töne zu hören: zu fragen sei, ob die zehn Jahre Koalition mit der SPD der Weisheit letzter Schluss gewesen sind, die Partei befinde sich in einer schweren Krise, man müsse wieder die Systemfrage stellen. War das beim Parteitag im Februar schon wieder anders?

Der Ton ist immer noch sehr nachdenklich. Man überlegt schon sehr genau, was wir in der Regierung falsch gemacht haben. Allerdings bezweifle ich, dass das in die Richtung geht, Regierungsarbeit grundsätzlich zu verwerfen. Das ist bei mir ja auch nicht so. Man muss es einfach richtig machen. Und da finde ich es gut, dass wir wieder unsere antikapitalistischen und systemkritischen Positionen nach vorne stellen. Am Ende muss das natürlich auch praktisch gemacht werden. Reine Bekenntnisse nützen niemandem.

Wie kann das in einer Regierungskoalition gelingen? Wenn man irgendwann wieder mit SPD und Grünen am Tisch sitzt und ...