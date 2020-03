Ferndale wird Berndale

Detroit ist berühmt für seine Ruinen. Nirgendwo sind die Auswirkungen der Deindustrialisierung krasser und spektakulärer als in der »Motor City« in Michigan. Die Autofabrikanten verlegten ihre Werke in Vororte wie Dearborn und Auburn Hills und hinterließen Industrieruinen. Als die drei großen – die »Big Three« Chrysler, General Motors und Ford – auch noch ins Schlingern gerieten, beschleunigte sich in den 80er Jahren der Niedergang. Schließlich erlangte man zweifelhafte Berühmtheit als »Hauptstadt der Morde« und geriet mit den »Teufelsnächten« vor Halloween in die Schlagzeilen, in denen oft Hunderte Häuser niedergebrannt wurden. Verfallene Theater aus den 20er Jahren und die verlassenen Wohnviertel der schrumpfenden Stadt füllen inzwischen Bildbände und ziehen Touristen an; gar von »Ruin porn« ist die Rede.

Doch diese Art des Tourismus dürfte in Detroit keine große Zukunft haben. Viele baufällige Gebäude sind in den letzten Jahren abgerissen worden, währe...