Enorme Personalnot bei Kinderbetreuung

Erzieherinnen und Erzieher in der Bundesrepublik müssen nach wie vor mit einem eklatanten Personalmangel zurechtkommen, der nicht nur ihre, sondern auch die Sicherheit der zu betreuenden Kinder gefährdet. So beschäftigte ein Viertel der Kitas im vergangenen Jahr während mehr als 40 Prozent der Betreuungszeit zu wenige Fachkräfte. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter bundesweit 2.795 Kitaleiterinnen und -leitern, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Mittwoch vorlegte. Anlass war die an diesem Tag beginnende, zweitägige Auftaktveranstaltung in Düsseldorf zum diesjährigen Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK).

Der durch die Befragung festgestellte Mangel belege, »dass wir einen flächendeckend dramatischen Zustand haben«, sagte Udo Beckmann, VBE-Vorsitzender und zugleich Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), in einer Mitteilung des Verbands vom Mittwoch. Die Erhebung habe zudem ergeben, dass im Jahr 2019 ledi...