Klassik, Komik, Kulinarik

Vielen Lesern ist André Müller sen. durch seine Freundschaft und seinen Austausch mit Peter Hacks bekannt. Tatsächlich bieten die 2008 erschienenen Aufzeichnungen seiner »Gespräche mit Hacks« wertvolle Einblicke in das Denken von Hacks. Das gilt auch für den Briefwechsel der beiden aus den Jahren 1989/90, publiziert unter dem Titel »Nur daß wir ein bischen klärer sind«.

Doch deutet schon diese Veröffentlichung an, was die geplante Edition der ganzen Korrespondenz, die von 1957 bis in Hacksens Todesjahr 2003 reicht, zeigen wird. Müller war nicht lediglich Stichwortgeber für den führenden Dramatiker der DDR, den er mit nützlichen Informationen aus Westdeutschland und mit politischen Einschätzungen versorgte. Oftmals vertrat Müller eine ganz eigenständige Position, und zwar auf Grundlage seiner praktischen Erfahrungen in der westdeutschen KPD – auch nach ihrem Verbot – und später in der DKP. Kulturpolitisch aktiv war Müller als Mitgründer, später als Vorsitz...