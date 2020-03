Spuk vorbei!? Keiner will die »Nazi-Expo« aus Den Bosch

Die Ausstellung »Design van het Derde Rijk« (Design des Dritten Reiches) verschaffte dem kleinen Designmuseum im niederländischen Den Bosch in vier Monaten 120.000 Besucherinnen und Besucher – dreimal so viele wie bei jeder anderen Schau in dem Haus. Nun verschwinden die Hakenkreuzfahnen, SS-Uniformen und die Kommode aus Adolf Hitlers Büro größtenteils wieder in Kellern deutscher Archive.

Ursprünglich sollte die im September unter Protesten eröffnete Ausstellung auf Reisen gehen, doch kein Museum will sie übernehmen. »Wir haben Gespräche mit Museen in Amerika und Deutschland geführt, aber daraus sind keine konkreten Pläne geworden«, wurde Museumsdirektor Timo de Rijk am vergangenen Wochenende in der Onlineausgabe der Tageszeitung De Volkskrant zitiert. Man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt. Das Haus der Kunst in München will seine nach Den Bosch verliehenen Exponate allerdings in andere Ausstellungen integrieren, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der...