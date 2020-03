Unerbittlicher Spiegel

Wir veröffentlichen an dieser Stelle einen Auszug aus dem Referat, das Alfred J. Noll am vergangenen Sonnabend auf der Hans-Heinz-Holz-Tagung »150 Jahre Lenin«, ausgerichtet von der Gesellschaft für dialektische Philosophie, in Berlin gehalten hat. (jW)

Hans Heinz Holz hat sich als Leninist Zeit seines Lebens mit rechtsphilosophischen und rechtspolitischen Fragen beschäftigt. Freilich hat er keine »Rechtsphilosophie« im eigentlichen Sinne des Wortes verfasst. Seine einschlägigen, oft von den Geboten des Tages bestimmten Emanationen liegen verstreut an vielen Orten vor; es werden wohl fünf, sechs Dutzend einschlägige Beiträge sein.

»Macht und Recht«

Im Jahr 1945, von den Alliierten befreit, war Holz 18 Jahre alt und studierte Philosophie. Rasch wurde er in den wissenschaftlichen Redaktionsbeirat des Philosophischen Literaturanzeigers berufen, war als Journalist neben seinem Philosophiestudium bei Regierung und Parlament der vereinigten amerikanischen und b...