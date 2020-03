EU-Kommission beschließt Klimagesetz

Um vor allem in ihrer öffentlichen Wahrnehmung nicht ins Hintertreffen zu geraten, hat die EU-Kommission unter der Leitung ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ein neues Klimagesetz für den Staatenbund vorgelegt. In Anwesenheit von Greta Thunberg, Initiatorin der globalen Schulstreikbewegung »Fridays for Future« (FfF), wurde der Gesetzentwurf am Mittwoch präsentiert und schließlich beschlossen. Bis 2050 soll die EU Klimaneutralität erreichen, also ihre Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt haben. Der Gesetzesvorschlag muss noch vom EU-Parlament und den Mitgliedsstaaten gebilligt werden.

Neben der Festlegung auf diese Zielvorgabe hat sich die Kommission damit auch darauf verständigt, nach 2030 »regelmäßig Zwischenziele nachschärfen« zu wollen, wie die Deutsche Presseagentur am Mittwoch berichtete. Ein schärferes Klimaziel der EU für das Jahr 2030 will die Kommission demnach erst im kommenden September vorschlagen. Die bisherige Vorgabe zielt dar...